Crescita invece di tagli: l'industria dei videogiochi giapponese si muove controcorrente

Non è un segreto che l'industria dei videogiochi abbia visto licenziamenti, licenziamenti e ancora licenziamenti negli ultimi due anni, con il risultato che il fenomeno ha persino una propria pagina Wiki.

Circa 10.000 persone hanno perso il lavoro nel 2023 e 15.000 nel 2024, e in soli tre mesi quest'anno quasi 2.000 dipendenti sono stati licenziati. Ma non tutte le industrie del gioco sono in crisi. Come Automaton può ora riportare, le società di giochi giapponesi stanno andando alla grande e secondoKantan Games l'analista Dr. Serkan Toto, cinque giganti - Bandai Namco, Capcom, Konami, Nintendo e Sony - hanno battuto i record del mercato azionario.

Si dice che Capcom stia godendo di 13 anni di crescita, mentre Konami è appena tornato nel mondo dei giochi, riscuotendo successo con Silent Hill 2 Remake (e ha più Silent Hill dietro l'angolo e l'attesissimo Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ). Nintendo e Sony hanno ottenuto buoni risultati con le rispettive console, mentre si dice che Bandai Namco abbia registrato ricavi record nel 2025 dopo un 2024 difficile.

Questo, insieme a regole severe sui licenziamenti (anche se Bandai Namco è stato accusato di abusare del sistema ed è un'eccezione), ha portato le società di giochi giapponesi a crescere e ad assumere più persone piuttosto che licenziare il personale. E non c'è certamente molto al momento che sembra che cambierà questa tendenza, poiché l'industria dei giochi giapponese probabilmente non è stata più forte di così da quando PlayStation ha dominato la metà degli anni '90.