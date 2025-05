Cricket Indian Premier League sospeso per una settimana a causa delle tensioni con il Pakistan

HQ

Le continue tensioni tra India e Pakistan hanno causato la sospensione temporanea del cricket Indian Premier League, lo sport più popolare in India, un ricordo del colonialismo britannico. Questa competizione, giocata tra marzo e maggio, sarà sospesa per motivi di sicurezza per una settimana, ha dichiarato Devajit Saikia, segretario della BCCI (Board of Control for Cricket in India).

Arriva dopo una settimana di attacchi aerei tra i due Paesi, iniziata il 23 aprile con un attacco terroristico contro i turisti in Kashmir, un territorio conteso tra India e Pakistan. Si teme che la situazione possa degenerare in un conflitto aperto.

La decisione è stata presa dopo aver consultato tutte le principali parti interessate e le rappresentanze della maggior parte delle franchigie "che hanno trasmesso la preoccupazione e i sentimenti dei loro giocatori, e anche le opinioni dell'emittente, degli sponsor e dei fan, mentre la BCCI ripone piena fiducia nella forza e nella preparazione delle nostre forze armate".

Secondo ESPN, se l'IPL non può essere ripreso presto, con 12 partite rimanenti della fase a gironi prima dei playoff, il campionato dovrebbe essere giocato a settembre, poiché si scontra con la serie di cinque test dell'India in Inghilterra. Ma alcuni giocatori IPL dall'estero (per lo più dal Regno Unito e dal Sud Africa) potrebbero lasciare del tutto il paese temendo che le tensioni possano sfociare in una nuova guerra.