Crimson Desert apparentemente sta andando verso Switch 2

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Da quando Baldur's Gate III è stato ripulito durante le cerimonie di premiazione tre anni fa, i giochi di ruolo profondi sono diventati una grande moda. Abbiamo visto questo non ultimo l'anno scorso con Clair Obscur: Expedition 33 e fino alla scorsa primavera con Crimson Desert.

Ora, il CEO di Pearl Abyss, sviluppatore di quest'ultima, ha rivelato durante un incontro con gli investitori che stanno attualmente esplorando una strada che quasi certamente fornirebbe un significativo aumento alle vendite. In particolare, vogliono rilasciarlo su Nintendo Switch 2 e hanno già una versione giocabile:

"Riteniamo importante mostrare Crimson Desert su quante più piattaforme possibile. Stiamo recensendo il Nintendo Switch 2, che attualmente è in fase di sviluppo a un livello in cui è possibile un gameplay di base. Tuttavia, l'espansione della piattaforma non è solo un semplice porting; La chiave è se riusciremo a mantenere pienamente la grafica, l'azione e l'esperienza open-world di Crimson Desert su quel dispositivo."

Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare prima che una versione per Switch 2 che soddisfi gli standard possa essere rilasciata, e l'esecutivo di Pearl Abyss conclude:

"La versione Switch 2 richiede ancora ottimizzazione e verifica tecnica, e dobbiamo anche esaminare la collaborazione tra partner e se soddisfa i nostri standard di qualità. Pertanto, è difficile confermare un calendario di uscita. Lo annunceremo in modo trasparente una volta che ci saranno informazioni confermate."

Incrociamo le dita che Crimson Desert venga rilasciato anche per Switch 2 in un'edizione di altissimo livello. Puoi leggere le nostre riflessioni qui... e sentiti libero di farci sapere se lo compraresti per Switch 2.