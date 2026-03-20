Crimson Desert attira quasi 250k giocatori contemporanei su Steam al lancio

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Dalla quantità di attenzione ricevuta prima ancora di avere una data di uscita precisa, sembrava fin dall'inizio che molti occhi fossero puntati su Crimson Desert. Il gioco d'azione-avventura open-world di Pearl Abyss ha suscitato molto dibattito online, ma sembra che molti giocatori si stiano buttando a vivere Pywel con i loro occhi.

Secondo SteamDB, quando il gioco è stato lanciato ieri sera, era già riuscito ad attirare 239.045 giocatori come picco di conteggio simultaneo. È un numero piuttosto impressionante, soprattutto considerando che Crimson Desert è stato lanciato anche su Xbox Series X/S e PS5. Con il weekend ancora in arrivo, ci aspettiamo che più persone si connettano online, e questo numero salga ancora di più.

Ora che è nelle mani dei giocatori, dovremo vedere come finirà l'impressione generale con Crimson Desert. Ci sono piaciute molte parti del gioco nella nostra recensione, ma avevamo qualche riserva. Se invece vuoi evitare opinioni esterne e iniziare il tuo percorso, abbiamo alcuni consigli e trucchi che possono aiutarti in questo.