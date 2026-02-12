Crimson Desert ci offre i lati più tranquilli e vivaci del suo mondo per la panoramica finale dei servizi

HQ

Crimson Desert è prima di tutto un action RPG. Passerai molto tempo a picchiare nemici con spade, martelli, asce e persino i tuoi pugni nel mondo ampio di Pearl Abyss. Ma questo non significa che non abbiate una pausa ogni tanto.

L'ultimo e ultimo trailer panoramico dei contenuti di Crimson Desert prima dell'uscita a marzo ci porta attraverso il mondo di Pywel. A tutte le attività a cui possiamo partecipare al di fuori delle avventure nelle sue varie regioni. Dalla pesca all'estrazione mineraria fino a trovare il tempo per cacciare la fauna locale, tutti e tre i personaggi giocabili hanno una varietà di cose a cui possono fare oltre a affrontare la prossima missione principale.

Anche se in Crimson Desert non puoi creare il tuo eroe, puoi personalizzare i suoi outfit, acconciature e altro ancora per renderli tuoi. Dal fulcro del Campo Greymane alle città affollate e ai villaggi tranquilli, Pywel sembra un mondo in cui puoi davvero perderti. Dai un'occhiata alla panoramica delle funzionalità qui sotto: