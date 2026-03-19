Crimson Desert: Come battere l'Excavatron

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Crimson Desert non è un Soulslike. Tuttavia, i boss possono rivelarsi una sfida davvero epica. Dopo aver affrontato montagne di nemici normali, potresti pensare che sarà una passeggiata simile non appena una grande barra della salute rossa apparirà in cima allo schermo. Potresti pensare male, e anche se potresti averlo imparato dopo aver combattuto un duello di calci con Matthias, sicuramente ti verrà ricordato dall'Excavatron, un nemico collegato a una missione secondaria che puoi prendere all'inizio del Capitolo 2.

L'Excavatron è un'unità assoluta, e se come me ti sei ritrovato a perdere coraggio dopo essere stato ucciso più volte con un colpo da travello, allora vorrai continuare a leggere questa guida per aiutare a trasformare quel nemico mortale in un sacco di rottami.

Innanzitutto, vi consigliamo vivamente di non affrontare l'Excavatron appena potete in Crimson Desert. A meno che tu non abbia esplorato, combattuto e grindato molto nel Capitolo 1, che può essere difficile, probabilmente non riuscirai a sopravvivere a uno o due colpi contro questo boss. È allettante sbattere la testa contro il muro più e più volte, pensando che si rompa, ma se torni alla missione principale, fai altre attività secondarie o semplicemente ti godi altre parti del vasto mondo aperto, ti divertirai meglio contro l'Excavatron quando vorrai affrontarlo di nuovo.

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Vale la pena ottenere qualche potenziamento di salute e stamina con gli Artefatti dell'Abisso, ma se c'è un'abilità che si è rivelata fondamentale per trasformarlo da tesoro a spazzatura, è l'abilità nell'albero degli Spiriti che ti dà un momento di rallentamento quando schivi. Questo è una salvezza, perché altrimenti anche se schivi gli attacchi a trapano potresti rimanere intrappolato. Bloccare non aiuta molto, a meno che tu non aumenti la difesa con pezzi di armatura più ampi. In breve, sono salute, abilità di schivata e armatura come le tre cose più importanti da risolvere prima di affrontare di nuovo l'Excavatron.

Le conseguenze.

Quando sei pronto a tornare nell'arena della cava, non si tratta solo di avere abbastanza salute per resistere a qualche colpo. Qui, dovresti fare attenzione quando vai a colpire. L'Excavatron colpisce forte, quindi avvicinarsi con una spada potrebbe non essere la scelta migliore. Se sei disposto ad affrontarlo direttamente, assicurati di cucinare qualcosa in anticipo. Crimson Desert è così gentile da permetterti di mettere in pausa i combattimenti, fare uno spuntino per recuperare salute e poi andare avanti. Altrimenti, se vuoi stare lontano, magari pensa di passare a una lancia o di fare scorta di frecce per affrontarlo da distanza. Anche così, affidarsi troppo alla sicurezza della distanza può portare a perdere molta salute quando l'Excavatron scava sottoterra.

Per fortuna, c'è un grande contrasto al suo potere di scavare. Quando l'Excavatron salta in aria e inizia a scavare verso di te, non c'è bisogno di scappare. Invece, se salti e clicchi sulla levetta destra, userai un colpo di palmo che lo spinge subito fuori dal terreno e lo stordisce. Questo è il tuo momento per un grosso danno. Considerando quanto l'Excavatron ami andare sottoterra, il combattimento con il boss perde davvero gran parte della sua spaventosa iniziale una volta che conosci questo trucco. L'Excavatron però può comunque infliggere molti danni, quindi assicurati di toglierti velocemente quando si rialza dopo essere stato stordito.

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Finché manteni le distanze quando attacca, che di solito viene preceduto dal fatto che prepara un braccio trapano o una luce lampeggiante proveniente dalla sua tuta meccanica, e lo punisci per aver scavato sottoterra, dovresti riuscire a abbattere l'Excavatron. Non preoccuparti se devi andare e tornare da lui, dato che abbiamo abbandonato il combattimento per gran parte del Capitolo 2 e siamo tornati solo quando avevamo ottenuto più equipaggiamento. Quando sarai pronto, speriamo di riuscire a farlo cadere come nel video qui sotto: