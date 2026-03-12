Crimson Desert confermato per l'uso di Denuvo al lancio

HQ

Ecco un aggiornamento che quasi nessun giocatore PC apprezzerà. Crimson Desert, uno dei giochi più attesi di quest'anno, userà Denuvo quando uscirà la prossima settimana. Le informazioni provengono da Steam, che ha appena aggiornato la pagina dello store del gioco, confermando che il titolo utilizzerà la controversa protezione anticopia.

Il team dietro Crimson Desert ha già detto che il gioco è relativamente ben ottimizzato su PC, ma inserire Denuvo nel mix è motivo di preoccupazione, per usare un eufemismo. E non sorprende a nessuno, diversi giocatori PC arrabbiati stanno ora facendo sentire la loro voce online.

"Che schifoso. Se avevano intenzione di aggiungere Denuvo fin dall'inizio, l'hanno nascosto apposta al pubblico. Se non hanno pianificato fin dall'inizio, le prestazioni crolleranno, perché non c'è modo di integrare Denuvo in una settimana."

E questa è anche la domanda principale. AVEVANO pianificato di usare Denuvo fin dall'inizio ma hanno scelto di nasconderlo, o è qualcosa che è stato aggiunto poco fa? In ogni caso, non promette affatto nulla di buono.

Giocherai Crimson Desert su PC e, in tal caso, cosa pensi della notizia che Denuvo sarà utilizzato?