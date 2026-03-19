Crimson Desert: Consigli e trucchi per iniziare il tuo viaggio a Pywel

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Crimson Desert è qui! Anche se siamo sicuri che non vedi l'ora di immergerti finalmente nell'avventura di Kliff ed esplorare il vasto mondo aperto di Pywel, il mondo di questo gioco è immenso. Per alcuni, è emozionante. Per altri, è un po' scoraggiante. Se ti ritrovi nella seconda categoria, o vuoi semplicemente ricevere qualche consiglio all'inizio della tua avventura per rendere le prime ore un po' più facili, qui sotto troviamo i nostri suggerimenti iniziali per i nuovi avventurieri in Crimson Desert.

Consiglio #1: Resta con la missione principale per iniziare

Ogni volta che entri per la prima volta in un gioco open-world, c'è subito il desiderio di staccare dal percorso principale ed esplorare il mondo come vuoi vederlo. Per molti giochi, c'è un momento particolare in cui sembra che ti lasci liberare dal guinzaglio e ti dia il permesso di esplorare come vuoi. Quando esci dalle montagne in Red Dead Redemption 2, per esempio, o quando lasci l'altopiano in Breath of the Wild. Crimson Desert è un po' diverso sotto questo aspetto, dato che la missione principale ti accompagna per tutta la tua avventura. Permette di esplorare più di quanto sia qualcosa da fare una volta che hai finito di esplorare l'apertura del mondo.

Pertanto, possiamo solo consigliare che anche per le prime dieci ore tu resti fedele alla quest principale per abituarti a tutte le meccaniche che il gioco ti propone. Crimson Desert è grande sotto ogni aspetto, quindi avere questa stella polare da seguire aiuta molto a non sentirsi impreparati e sopraffatti da ciò che c'è là fuori nella natura selvaggia.

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Consiglio #2: Controlla i pulsanti

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Sul serio. Può sembrare stupido, ma controlla i pulsanti, ricorda la disposizione e ricordati costantemente che è il paraurti che ti permette di zoomare e mettere a fuoco le cose, non il grilletto. Prendi da uno sciocco che ha passato ore nel gioco sparando accidentalmente con le frecce tenendo premuto il grilletto invece di un paraurti, e poi ha passato lo stesso tempo a scappare dalle guardie. Non si tratta solo di confondere grilletti e paraurti. Con così tanti poteri, combinazioni di attacchi e menu a tua disposizione, è importante controllare due o forse tre volte di voler fare ciò che intendi fare, soprattutto in una città amichevole. Spara a quante persone vuoi nei campi nemici, ma anche in quel caso potresti voler assicurarti di attaccare nella direzione giusta e non di premere la levetta destra per agganciare il bersaglio.

Consiglio #3: Spendi i punti abilità iniziali con saggezza

Dopo aver sconfitto molti nemici in Crimson Desert, guadagnerai Artefatti dell'Abisso. A differenza del sistema di livellimenti di un RPG, questo gioco invece ti assegna punti abilità in base a quanti nemici riesci a abbattere, il che significa che all'inizio questi possono essere un po' scarsi. Hai anche molta libertà su come spendere i tuoi punti abilità fin dall'inizio, quindi assicurati di spenderli con saggezza. Consiglieremmo di iniziare potenziamenti generali per salute e resistenza, oltre a migliorare le abilità di base. Soprattutto nell'albero degli spiriti, vale la pena spendere punti per migliorare la parata, l'evasiva e altre meccaniche difensive così da poter affrontare nemici più difficili prima. Non puntare prima alle mosse più interessanti, anche se sono così allettanti.

Consiglio #4: Le prime missioni secondarie danno equipaggiamento per raccogliere risorse

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Una delle cose migliori di Crimson Desert è che il suo mondo è così aperto che puoi trovare più soluzioni a un solo problema. Se vuoi estrarre un minerale, probabilmente potresti prendere un piccone nelle vicinanze. Tuttavia, se vuoi avere sempre gli strumenti necessari nell'inventario, il modo più semplice è rispondere alle richieste degli abitanti del villaggio da quando entri in Hernand vero e proprio. In queste missioni, impari anche a fare cose piuttosto importanti, come potenziare armi e equipaggiamento, oltre a partecipare alle attività che il gioco ti offre e che non consistono solo nell'uccidere i nemici. Già che parliamo di potenziamenti, assicurati di prendere le risorse necessarie per dare una rifinitura alla spada base di Kliff. Potenziarlo è il modo più rapido per sentirsi più potenti in combattimento all'inizio, e la combinazione spada e scudo che ha è la scelta migliore finché non diventerai più forte con equipaggiamento migliore in seguito.

Consiglio #5: Bilancia quell'inventario

Per un gioco che ti lancia bottino come un dungeon master che riempie il suo giocatore preferito al tavolo di oggetti magici, stranamente Crimson Desert ha opzioni di spazio piuttosto limitate. Era molto peggio prima che una bella patch pre-lancio ti facesse avere 50 slot inventario, ma anche allora potresti ritrovarti a rimanere senza spazio nello zaino di Kliff se raccogli tutto ciò che vedi. È quindi importante prendere e tenere solo ciò di cui hai bisogno. Cose come l'alchimia e le risorse di creazione non sono priorità, a meno che non siano molto rare, e dovrai assicurarti di vendere vecchie armature e altri pezzi di equipaggiamento. Basta tenere spazio per nuove armi, oggetti, pezzi di armatura e pasti. Tanti pasti, perché saranno la chiave per sopravvivere a combattimenti difficili con i boss permettendoti di curarti al volo.

Consiglio #6: Il tuo cavallo non è rotto, ha solo bisogno di riposo

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Ci sono tantissimi modi per muoversi sulla mappa in Crimson Desert. Kliff è piuttosto veloce a piedi, ma il gioco inizia anche con un cavallo all'inizio per darti quella velocità extra di cui hai bisogno mentre attraversi Hernand. Dopo un po', potresti notare che il tuo cavallo inizia a rallentare. Non è un bug, né il gioco che ti dice che è il momento di cambiare cavallo. Basta riportare il cavallo alle scuderie, e tornerà a piena energia. È facile viaggiare rapidamente fino al punto vicino alle scuderie in cima alla mappa Hernand, chiamare il cavallo premendo verso l'alto sul D-pad e poi portarlo dentro.

Consiglio #7: I negozi e gli NPC non hanno bisogno di dormire

Quando fa buio in Crimson Desert, potresti aspettarti che gli NPC e i negozianti vadano a dormire, come nei giochi di ruolo. Come abbiamo detto prima, però, questo non è un RPG, quindi non dà agli NPC i cicli giornalieri che devono seguire. Invece, rimarranno ai loro posti, pronti a darti nuovo equipaggiamento, ingredienti freschi o indicazioni per le missioni ogni volta che avrai bisogno. È un dettaglio che sicuramente noterai, ma che potrebbe impedirti di andare a letto presto invece di continuare quell'avventura.

Consiglio #8: I personaggi alternativi mantengono le loro posizioni

Forse non è considerato un consiglio molto iniziale, ma è qualcosa che abbiamo riscontrato nelle prime dieci ore. Quando arrivi al Capitolo 3 nella storia di Crimson Desert, sbloccherai il secondo personaggio giocabile del gioco, Damiane, e potrai cambiare personaggio mentre giri per il mondo. Come in Grand Theft Auto V, Crimson Desert ricorda dove hai lasciato i personaggi, quindi se stai cercando una taglia ma sai che hai lasciato Kliff più vicino di Damiane in questo momento, puoi semplicemente cambiare e catturare il bastardo che devi portare davanti alla giustizia come un altro personaggio giocabile. Questo potrebbe non essere sempre utile, considerando che Kliff è il tuo uomo per le missioni principali, ma ha i suoi usi per muoversi nel mondo aperto.

Consiglio #9: Come guadagnare facilmente

Qualcosa che potresti trovare un po' fastidioso quando inizi il tuo Crimson Desert percorso è quanto sarai povero. Le missioni non danno denaro, o molto, quindi trasformare i rame in argento e argento in oro è un bel compito. Qui le attività secondarie tornano molto utili. Gare di tiro con l'arco, braccio di ferro, duelli con certe armi, sono tutti modi facili per guadagnare soldi. La ricompensa più grande all'inizio viene dalla caccia alle taglie, ma è importante notare che più ti pagano più una taglia sarà complicata da riscuotere, quindi forse non puntare prima al contratto più redditizio.

Consiglio #10: Se il gioco ti mostra qualcosa prima di una missione, probabilmente devi usarlo

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Può sembrare super, super ovvio, ma con un gioco così ampio e alto come Crimson Desert, potrebbe essere facile dimenticare qualche meccanica qua e là. Per fortuna, il gioco spesso ti insegna ciò che devi sapere pochi minuti prima di dover usare quelle conoscenze. Impari a rallentare il tempo e a sollevare oggetti con la mente, pochi istanti prima di dover dimostrare quei poteri in un enigma, per esempio. Più avanti, pianterai bandiere nel terreno durante una missione di battaglia, e poi userai le stesse combinazioni di tasti per colpire pilastri rotti sulla testa di un boss. Vale la pena tenere nota mentale delle nuove cose che impari, per risparmiarti problemi e tempo nel prossimo futuro.