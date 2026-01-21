Crimson Desert è diventato oro ed è pronto per il lancio a marzo

HQ

Se aspettavi con ansia l'arrivo del gioco action-adventure Pearl Abyss Crimson Desert, abbiamo ottime notizie da condividere. Lo sviluppatore ha annunciato che il gioco è pronto per il lancio ed è ufficialmente diventato gold.

Per celebrare questo traguardo, è stato rilasciato un comunicato in cui Pearl Abyss ringrazia i fan per il loro sostegno al gioco.

"Ringraziamo sinceramente i nostri fan di tutto il mondo per essere stati con noi in questo viaggio significativo. Grazie al vostro supporto, abbiamo raggiunto questo importante traguardo. Non vediamo l'ora di darti il benvenuto nel continente di Pywel".

Previsto per il debutto su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Crimson Desert uscirà il 19 marzo 2026. Per saperne di più sul gioco, potete vedere la nostra ultima anteprima qui.