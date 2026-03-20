Crimson Desert è già un venditore di due milioni

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Crimson Desert è stato un gioco affascinante da seguire. Per un po' è stato acclamato con le aspettative di Gioco dell'Anno, ma poi sono uscite le recensioni e i critici erano combattuti, cosa che ha chiaramente influenzato la fiducia degli investitori in Pearl Abyss. Ma forse questi investitori hanno lasciato la nave troppo presto, dato che in meno di 24 ore dal lancio del gioco è stato rivelato che ha venduto oltre due milioni di copie.

Questo è stato confermato da Pearl Abyss in un post sui social media che spiega:

"Siamo incredibilmente onorati di condividere che #CrimsonDesert ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo. Grazie mille ai nostri fan, alla community e a tutti coloro che si sono uniti a noi su Pywel. Ascolteremo attentamente la vasta gamma di feedback condivisi dalla community e lavoreremo per migliorare rapidamente, facendo del nostro meglio per rendere il viaggio ancora più piacevole per i nostri giocatori."

Se non l'hai già fatto, puoi leggere la nostra recensione dedicata a Crimson Desert qui, dove spieghiamo perché il gioco è impressionante seppur imperfetto. Allo stesso modo, abbiamo pubblicato una serie di guide sul gioco, che potete trovare qui e qui.