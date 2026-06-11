Crimson Desert ha già venduto oltre 6 milioni di copie

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Se dovessi scegliere una nuova IP destinata a dominare la conversazione nel 2026, sarebbe senza dubbio Crimson Desert. Il titolo open-world per giocatore singolo di Pearl Abyss sta per compiere tre mesi in vendita in tutto il mondo, e oggi lo studio ha confermato che le vendite hanno superato i sei milioni di copie.

Questo traguardo è piuttosto impressionante, soprattutto considerando che il gioco, pur essendo un'esperienza offline, si è evoluto con sorprendente rapidità. Se, a pochi giorni dal lancio, le recensioni di lancio erano già diventate obsolete dal numero e dalla profondità delle patch applicate al gioco, i successivi miglioramenti e cambiamenti alla qualità della vita nella storia hanno trasformato il gioco in qualcosa di molto diverso da ciò che abbiamo visto all'inizio. E ancora più uniche, se possibile. Basta guardare l'immagine condivisa da Pearl Abyss per celebrare la tappa delle vendite.

Sì, ora ci sono treni. E altro è in arrivo, poiché è stato confermato che tra giugno e settembre ci saranno ulteriori aggiornamenti che "includeranno modifiche alla storia, nuovi contenuti di combattimento, supporto per salvataggi incrociati tra PC, PlayStation e Xbox, oltre a vari miglioramenti della qualità della vita." Per non parlare della continuazione della storia di Kliff in un DLC completo, che attualmente è in fase di sviluppo.

Hai già giocato Crimson Desert ?