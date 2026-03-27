Crimson Desert ha iniziato a lavorare a un porting per Nintendo Switch 2

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Crimson Desert è il gioco di cui si parla più online al momento, e per buone ragioni. Che tu sia un fan del gioco o meno, sta dominando le conversazioni e i dati di vendita, avendo già venduto tre milioni di copie al momento della stesura, con il CEO di Pearl Abyss che ha detto che presto avrà pronto i cinque milioni di notizie.

Nello stesso articolo del sito coreano YNA, vediamo che anche lo sviluppatore sta pensando di portare la terra di Pywel su una nuova piattaforma. In una dichiarazione del CEO di Pearl Abyss, Heo Jin-young (tradotto da NintendoEverything), vediamo che in un certo senso è iniziato il lavoro per creare la versione Nintendo Switch 2 del gioco.

"Rispetto ad altre console, la Switch ha ancora specifiche inferiori, quindi ci sono cose a cui dovremmo rinunciare. Internamente, abbiamo iniziato la ricerca e sviluppo con interesse," ha detto.

Quelle cose che il gioco probabilmente dovrebbe rinunciare sono quasi sicuramente legate alle prestazioni. Considerando che al lancio ci sono stati problemi generali con le prestazioni delle console, è sorprendente che Crimson Desert stia considerando con tanto fervore una versione per Nintendo Switch 2. Con tutto ciò che il gioco ha già dentro, siamo certi che ci sarà qualche maestria tecnica che può portare Crimson Desert su Switch 2 col tempo.