Crimson Desert Il prezzo delle azioni degli sviluppatori scende di quasi il 30% dopo le recensioni

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Crimson Desert debutta oggi, 19 marzo, ed è una delle partite più attese della prima metà del 2026. Ieri sera, insieme a una miriade di altri media, abbiamo condiviso le nostre opinioni sul gioco e, sebbene la nostra recensione fosse piuttosto positiva, sembra che ci fosse abbastanza varietà da causare un po' di panico tra gli azionisti di Pearl Abyss.

Seoul Economic Daily riporta cheCrimson Desert il prezzo delle azioni dello sviluppatore e editore è sceso a 46.600 won, con un calo di 19.000 won (28,96%) rispetto al giorno precedente. Le aspettative per Crimson Desert erano alle stelle, e sembra che, a causa delle recensioni miste o positive, molti azionisti credano che il gioco potrebbe non essere all'altezza di tali aspettative.

Come abbiamo detto all'inizio di questo articolo, però, Crimson Desert è appena uscito e c'è ancora molto hype per il gioco. 3 milioni di wishlist non scompaiono da un giorno all'altro e, come spesso accade nella verità più grande nell'industria videoludica oggi, i soldi parlano comunque. Se Crimson Desert vendere come panini caldi, puoi essere certo che i prezzi delle azioni risaliranno ancora una volta.