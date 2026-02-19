Crimson Desert non ha microtransazioni perché gli sviluppatori vogliono che sia "un'esperienza premium"

HQ

Durante la serata abbiamo condiviso notizie su Star Wars: Galactic Racer, qualcosa di insolito come un gioco di corse sontuoso che uscirà senza season pass o simili. L'idea è che acquisterai un gioco completo acquistandolo senza dover pagare extra per usare il titolo a prezzo pieno.

Se questa sia una tendenza o meno, è troppo presto per dirlo, ma il fatto è che l'azienda coreana Pearl Abyss ha un approccio simile per il suo prossimo Crimson Desert. In un'intervista con Dropped Frames (tramite GamingBolt), il direttore marketing Will Powers spiega che non cercheranno di venderti un sacco di cose nel gioco:

"Questo è un gioco premium. Lo compri una volta, e non voglio dire che non ci siano microtransazioni - perché abbiamo bonus per il preordine - ma tutto ciò che viene annunciato e arriva al lancio è puramente estetico."

E non dovrai comprare alcuna valuta inventata alternativa né essere costantemente ricordato di cose su cui spendere soldi, e non ci sarà nemmeno un negozio a questo scopo:

"No, posso dirlo. Non esiste un negozio di cosmetici in contanti. Questa è pensata per essere un'esperienza premium che acquisti, e ti piace il mondo e non qualcosa da microtransazioni."

Crimson Desert è probabilmente il gioco di ruolo più in voga dell'anno, e affermazioni come questa difficilmente renderanno le persone meno desiderose di giocarci. Cosa ne pensi? È questo l'inizio di una nuova ondata di sviluppatori che non considerano i giocatori come pignata piene di soldi, o sono solo due coincidenze isolate?