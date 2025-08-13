Crimson Desert posticipato al 1° trimestre 2026

HQ

Crimson Desert, l'imminente gioco di ruolo d'azione open-world di Pearl Abyss, è stato posticipato al Q1 2026.

Questo proviene dall'ultima teleconferenza relativa agli utili del Q2 2025 di Pearl Abyss. Nella telefonata, lo studio ha chiarito che Crimson Desert semplicemente non era ancora pronto per il rilascio. "Il lancio diCrimson Desert, il nostro primo gioco AAA su larga scala per console, è stato inevitabilmente ritardato di un quarto rispetto al programma precedentemente annunciato. Ciò è dovuto alle tempistiche più lunghe del previsto derivanti dal coordinamento del programma e dalle collaborazioni con più partner per la distribuzione offline, le voci fuori campo, la certificazione delle console e altri preparativi per il lancio", ha dichiarato Pearl Abyss (trascrizione di GamingBolt).

"Ci scusiamo sinceramente per non essere stati in grado di rispettare il programma di lancio del quarto trimestre originariamente promesso. Vi preghiamo di comprendere che si tratta di una decisione strategica volta a garantire il successo su scala significativa".

Non vedremo un annuncio della data di uscita per un po' di tempo, poiché Pearl Abyss vuole assicurarsi che la prossima data che promette sarà quella che potrà rispettare. Crimson Desert sarà ancora alla Gamescom la prossima settimana e al Tokyo Game Show il mese prossimo, ma non arriverà fino al prossimo anno nella sua forma completa.