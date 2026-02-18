Crimson Desert potrebbe essere più grande di Grand Theft Auto VI, dice l'ex sviluppatore Rockstar

HQ

Se Rockstar riuscirà a rilasciare Grand Theft Auto VI il 19 novembre 2026, allora sembra che la conversazione sul GOTY sia chiusa quanto quella del 2025, con Clair Obscur: Expedition 33 che ha conquistato tutto. Tuttavia, c'è un outsider che l'ex animatore senior di Rockstar, Mike York, ritiene possa superare il gioco potenzialmente più atteso di tutti i tempi.

Quel gioco è il Crimson Desert di Pearl Abyss. Un action RPG fantasy che cattura l'attenzione di sempre più giocatori con ogni trailer. In un nuovo video sul canale YouTube di York (ripreso da Wccftech), sostiene che potrebbe persino strappare il GOTY dal naso di GTA.

"Se GTA VI non fosse qui affatto quest'anno, [Crimson Desert probabilmente prenderebbe il premio di Gioco dell'Anno, da come sembra," York ha detto, commentando che la capacità di Crimson Desert di far perdere un giocatore nel mondo può renderlo un candidato forte come Gioco dell'Anno quanto Grand Theft Auto VI.

York ammette che richiederebbe a Rockstar di "lasciar perdere la palla" su GTA VI perché Crimson Desert possa essere fermo, cosa che sembra improbabile accadrà. Ma ehi, cose più strane sono successe, come tutti sappiamo. Né Crimson Desert né Grand Theft Auto VI sono usciti al momento della stesura, quindi dovremo vedere se entrambi i giochi riusciranno a mantenere il loro atterraggio all'inizio e alla fine dell'anno rispettivamente, poi la corsa al GOTY è iniziata.