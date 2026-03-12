Crimson Desert Rivela il trailer di lancio, copie fisiche già in circolazione

HQ

Crimson Desert, probabilmente il gioco più discusso dell'inizio del 2026, è quasi arrivato. Per celebrare il lancio del gioco che è alle porte, Pearl Abyss ha pubblicato un trailer di lancio bombastico da vedere, che mostra l'azione, il mondo, i boss e altro ancora in un pacchetto di piccole dimensioni.

Anche se il trailer di lancio potrebbe non darci molte informazioni nuove, ci ricorda il mondo vasto e l'azione intensa che hanno tenuto gli occhi su Crimson Desert negli anni da quando si è rivelato per la prima volta.

Anche se il lancio è ancora a una settimana di distanza, alcuni fan hanno già ricevuto le loro copie cartacee del gioco, pubblicando informazioni sugli arrivi su Reddit. I commenti di questi post ci dicono che un aggiornamento digitale impedirà alle persone di giocare presto, ma potrebbe essere meglio silenziare i social in anticipo, nel caso emergessero spoiler.