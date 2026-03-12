Crimson Desert Rivela il trailer di lancio, copie fisiche già in circolazione
Manca una settimana al lancio ufficiale del gioco, ma alcune persone hanno già messo le mani su Crimson Desert.
Crimson Desert, probabilmente il gioco più discusso dell'inizio del 2026, è quasi arrivato. Per celebrare il lancio del gioco che è alle porte, Pearl Abyss ha pubblicato un trailer di lancio bombastico da vedere, che mostra l'azione, il mondo, i boss e altro ancora in un pacchetto di piccole dimensioni.
Anche se il trailer di lancio potrebbe non darci molte informazioni nuove, ci ricorda il mondo vasto e l'azione intensa che hanno tenuto gli occhi su Crimson Desert negli anni da quando si è rivelato per la prima volta.
Anche se il lancio è ancora a una settimana di distanza, alcuni fan hanno già ricevuto le loro copie cartacee del gioco, pubblicando informazioni sugli arrivi su Reddit. I commenti di questi post ci dicono che un aggiornamento digitale impedirà alle persone di giocare presto, ma potrebbe essere meglio silenziare i social in anticipo, nel caso emergessero spoiler.