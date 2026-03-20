Crimson Desert salta completamente l'arco Intel senza alcuna correzione prevista - ai giocatori viene detto di chiedere un rimborso

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Il lancio di Crimson Desert è stato tutt'altro che fluido, e ora è emerso un altro problema che probabilmente frustrerà un segmento specifico di giocatori PC. Pearl Abyss ha confermato che il gioco non è affatto supportato sulle schede grafiche Intel Arc—e questo vale anche per dispositivi portatili come l'MSI Claw.

Inoltre, questo non è un bug; Il supporto è semplicemente inesistente. Il team ha anche dichiarato che attualmente non ci sono piani per risolvere il "problema", raccomandando invece che chi è interessato richieda un rimborso.

"No, Crimson Desert attualmente non supporta schede grafiche Intel Arc. Se hai acquistato il gioco aspettandoti il supporto Intel Arc, consulta la politica di rimborso della piattaforma in cui il gioco è stato acquistato per le opzioni disponibili. Ci scusiamo per eventuali disagi causati"

Va detto che la piattaforma ARC è ancora relativamente piccola rispetto a Nvidia e AMD, i due grandi giganti del settore. Ma la decisione significa comunque che un gruppo più ampio di giocatori viene praticamente escluso dal vivere Crimson Desert, uno dei giochi più pubblicizzati di quest'anno.

È particolarmente frustrante per i possessori di MSI Claw, dato che è praticamente l'unica console portatile "PC" con ARC sotto il cofano, che quindi viene completamente lasciata fuori dal freddo.

L'intera situazione diventa ancora più particolare alla luce del fatto che Crimson Desert altrimenti promuove tecnologie moderne come DLSS e FSR, ignorando allo stesso tempo uno dei player GPU affermati.

Hai ARC nel tuo computer, oppure possiedi un MSI Claw e sei stato influenzato dal fatto che non riuscivi a giocare Crimson Desert ?