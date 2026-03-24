Crimson Desert supera i tre milioni di copie vendute, quattro giorni dopo il lancio

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Quando è stato rivelato che Crimson Desert aveva già venduto due milioni circa 16 ore dopo il lancio del gioco, abbiamo iniziato a chiederci quanto fosse alto il limite per il gioco d'azione di Pearl Abyss. Chiaramente, gran parte di questo successo iniziale è venuto dai fan già interessati al gioco, che lo avevano prenotato o messo in lista dei desideri e che erano ansiosi di provarci, e lo diciamo perché ci sono voluti più di tre giorni per accumulare un altro milione di copie in copia.

Dopo quattro giorni sul mercato, Crimson Desert ora è venduto da tre milioni di dollari. È un'impresa impressionante, che supera i 2,2 milioni di copie vendute di Pokémon Pokopia in quattro giorni, ma che resta indietro rispetto a Resident Evil Requiem, dato che Crimson Desert dovrà vendere altri due milioni di copie in tre giorni per restare al passo con l'ultima epopea horror di Capcom.

Parlando di questo traguardo nelle vendite, Pearl Abyss spiega: "Siamo grati di condividere #CrimsonDesert ha venduto oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo. A tutti coloro che sono entrati a Pywel e hanno condiviso questo percorso con noi, grazie. I vostri feedback continuano a contribuire a plasmare l'esperienza, e continueremo a lavorare per rendere il viaggio ancora più piacevole per i nostri giocatori."

Hai già giocato Crimson Desert ? Se no, non perdere la nostra recensione per capire se questo gioco merita il tuo tempo e i tuoi soldi.