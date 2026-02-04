Crimson Desert sviluppatore risponde se il gioco è troppo bello per essere vero

HQ

Sebbene ci sia una grande eccitazione intorno al prossimo action RPG Crimson Desert - dopotutto il gioco ha appena raggiunto 2 milioni di wishlist - c'è anche una buona dose di apprensione. Il gioco per molti giocatori sembra "troppo bello per essere vero."

Questo concetto è diventato così diffuso che il responsabile PR del gioco, Will Powers, ne ha parlato recentemente in un'intervista a Luke Stephens. Stephens ha chiesto se il gioco fosse davvero troppo bello per essere vero, a cui Powers ha risposto che anche internamente c'erano alcune preoccupazioni sul fatto che il gioco fosse bello come sembrava.

"Perché il gioco è in sviluppo da sei anni," Disse Powers. "Alcune delle cose che sono state pubblicate all'inizio non sono nemmeno più rilevanti." Ha citato il trailer di annuncio del 2019 come esempio di qualcosa che potrebbe confondere il pubblico, poiché non comprende cosa sia Crimson Desert.

Tuttavia, Powers nutre grandi speranze per il gioco, dicendo più tardi nell'intervista di ritenere che sia un mix tra The Witcher 3: Wild Hunt e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Powell ha anche affrontato le preoccupazioni sulle prestazioni, affermando che non c'è limite di telaio e che le persone saranno impressionate da quanto bene il motore funzioni sui sistemi moderni.

Crimson Desert uscirà il 19 marzo per Xbox Series X/S, PS5 e PC.