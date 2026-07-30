Crisi umanitaria a Ceuta mentre migliaia di migranti marocchini attraversano contemporaneamente il confine spagnolo

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Migliaia di migranti dal Marocco hanno attraversato il confine e raggiunto la città spagnola di Ceuta, un'enclave sulla costa marocchina. La maggior parte ha raggiunto il confine del Tarajal nuotando o con dispositivi gonfiabili, e con gli agenti di sicurezza completamente sopraffatti e senza altra scelta che aprire i cancelli per evitare un collo di bottiglia e una tragedia, e i centri di accoglienza già pieni da giorni, migliaia di migranti ora vagano nella città autonoma, con 83.500 abitanti.

Le autorità di Ceuta hanno chiesto al governo centrale di dichiarare lo stato di emergenza nazionale nella zona, e il governo spagnolo ha dichiarato di "mobilitare tutte le risorse necessarie, collaborare con le autorità marocchine e internazionali e preparare le misure necessarie per ristabilire la normalità il prima possibile".

La situazione non è casuale, ma probabilmente orchestrata dal governo marocchino come strumento di rappresaglia contro la Spagna, usando i propri cittadini come armi senza preoccuparsi che molti muoiano in mare (60 morti in mare nel tentativo di attraversare il confine negli ultimi 12 mesi).

Gli eventi di questa settimana, che esploderanno giovedì, sono simili a quelli di maggio 2021, quando si stima che 8.000 immigrati abbiano attraversato il confine dopo che il Marocco ha intenzionalmente allentato la sicurezza nel passaggio verso la Spagna (affermando che le loro guardie erano "esauste dopo i festeggiamenti alla fine del Ramadan").

Quell'anno, il Marocco inviò quegli immigrati perché il governo spagnolo aveva permesso l'ingresso del presidente sahrawi occidentali Brahim Ghali in un ospedale spagnolo. Questa volta, l'arrivo massiccio di migranti coincide con una recente visita del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez in Algeria e un accordo politico per aumentare le importazioni di gas; Algeria e Marocco hanno rotto le relazioni diplomatiche sulla sovranità del Sahara Occidentale, che il Marocco rivendica, e l'Algeria protesta, sostenendo il Fronte Polisario.