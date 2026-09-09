Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion arriverà a Nintendo Switch 2 più tardi oggi

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Per dare il via al Nintendo Direct, è stato posto il focus su alcuni dei prossimi grandi progetti che verranno lanciati su Nintendo Switch 2, incluso Final Fantasy VII: Revelation. Per concludere questo breve segmento, è stato rivelato che il capitolo prequel noto come Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion arriverà anche sulla piattaforma ibrida successore, permettendo ai giocatori di vivere l'avventura di Zack e come essa si collega al gioco principale.

Per quanto riguarda quando arriverà l'edizione dedicata a Crisis Core per Switch 2, non ci è stato dato un orario preciso, ma ci è stato detto che sarebbe avvenuta già più tardi oggi, tutto tramite il Nintendo eShop.

Quindi, con tanto Final Fantasy VII già disponibile su Switch 2 e altri ancora in arrivo, giocherai anche a Crisis Core sull'ultima console Nintendo?