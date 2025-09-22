Crisol: produttore di Theater of Idols sulle ispirazioni horror e sulla collaborazione con Blumhouse

HQ

Crisol: Theater of Idols è un survival horror in arrivo che cerca davvero di riportare l'elemento survival in primo piano. Usando il tuo sangue per combattere, non puoi semplicemente trasformarti in un esercito di un solo uomo contro i tuoi spaventosi nemici, e avrai difficoltà se il combattimento è la tua prima risposta in ogni incontro.

Parlando con David Carrasco, CEO e produttore esecutivo dello sviluppatore Vermila Studios, abbiamo parlato di molti aspetti di Crisol: Theater of Idols. In particolare, abbiamo chiesto di lavorare con Blumhouse Games, una costola di Blumhouse Studios, la società di produzione dietro alcuni grandi successi horror.

"Per noi è stato come un sogno che si è avverato. Dico sempre un sogno fatto all'inferno, in cui abbiamo avuto modo di collaborare con maestri dell'horror. E non ci hanno mai spinto a fare tutto ciò che volevano. Ci hanno sempre dato la possibilità di fare tutto ciò che volevamo", ha spiegato Carrasco. "Abbiamo in mente quello che volevamo per il nostro gioco. E se ci sono opportunità di collaborazione con il pezzo giusto, potrebbe essere qualcosa per il futuro, chissà. Ma non è qualcosa che abbiamo cercato o che loro volevano fare".

Se ci fossero partnership future, sarebbe facile vedere come un gioco come Crisol si distinguerebbe. Abbiamo anche chiesto informazioni sulle ispirazioni visive del gioco, a cui Carrasco ha risposto:

"Beh, i nemici si ispirano molto all'arte e più specificamente, in alcuni casi, all'arte cattolica, come le statue policrome, il vetro, come la vidriera, l'arte del vetro, dove quando entri in una cattedrale o in una chiesa, vedi quelle immagini e a volte sono magnifiche e un po' inquietanti allo stesso tempo. Quindi abbiamo cercato di catturarlo e mescolarlo con l'arte più antica che può sembrare un po' invecchiata e decrepita e l'abbiamo fatta nostra e abbiamo creato una sorta di nemici, come un assortimento".

Dai un'occhiata all'intervista completa di Crisol: Theater of Idols qui sotto e tieni d'occhio il gioco entro la fine dell'anno.