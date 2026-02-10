HQ

Crisol: Theater of Idols è uno dei giochi spagnoli che avevamo tenuto d'occhio da un po', e l'avevamo già provato. Infatti, potete leggere la nostra intervista con i creatori di Vermilla Studios e le nostre impressioni qui. Tuttavia, Tormentosa (la location in cui si svolge il gioco) ci riservava ancora alcune sorprese nella versione finale.

Questa è Tormentosa

La storia inizia quando Gabriel Escudero, un capitano dell'Ordine del Sole, arriva in Tormentosa con la missione di porre fine a una minaccia, poiché lo stesso Dio Sole gli ha affidato una missione per suo conto. Non ci mette molto a scoprire che sta accadendo qualcosa di strano su quest'isola, che le statue sono in realtà nemiche e che la nostra missione non è così semplice come sembra. Dopo un primo incontro con Dolores, un enorme nemico basato su una delle vergini della Settimana Santa spagnola, che in seguito diventa uno stalker e che le nostre armi sembrano incapaci di ferire, il potere divino del Sole ci dà forza e trasforma la nostra pistola in un'arma di sangue. Questa è una delle caratteristiche principali del gioco, dato che tutte le armi da fuoco sono "armi di sangue" e le loro munizioni, come ci si aspetterebbe, sono il nostro stesso sangue.

La storia ha le sue sorprese in attesa che i giocatori vengano scoperte, quindi non darò spoiler né entrerò troppo nei dettagli della trama. Quello che posso dire è che mi è piaciuta molto la storia e che la narrazione ha diversi elementi chiave. Da un lato, c'è ciò che il protagonista vede in prima persona e le sue conversazioni con altri personaggi, in particolare Mediodía, una ragazza amichevole e schietta che ravviva molte delle nostre avventure in Tormentosa tramite radio. D'altra parte, c'è ciò che troviamo in vari documenti nascosti in tutto il gioco, molte informazioni visive sotto forma di poster e pubblicità intorno alle ambientazioni, e "visioni di sangue" che ci permettono di ascoltare i dialoghi tra gli abitanti di Tormentosa prima della catastrofe. Inoltre, come regola generale, tra un capitolo e l'altro vedremo sequenze animate con uno stile artistico simile agli schizzi in un dipinto che ci danno più dettagli sulla storia.

Un gioco in prima persona con ovvie ispirazioni

Nonostante sia un gioco che ci ricorda BioShock con tocchi di Resident Evil, il fatto che il combattimento ruota attorno alla nostra salute aggiunge tensione e un elemento originale al gameplay (anche se simile ai proiettili di Bloodborne), ci permette anche di essere più consapevoli della nostra situazione e di riflettere più attentamente sul fatto di sprecare o meno i proiettili. Qui troviamo anche il primo punto negativo del gioco, poiché le risorse a volte sono distribuite male. Mi è capitato di trovarmi in situazioni in cui praticamente mi venivano date opzioni per recuperare salute (assorbire cadaveri di animali o siringhe Plasmarina, il "kit di primo soccorso" di questo gioco), nonostante non avessi bisogno di altro o un inventario pieno, e poi ci sono sezioni in cui sei costretto a passare molta vita in combattimento e non ti viene data alcuna possibilità di curarti per molto tempo.

Tuttavia, il gioco offre diverse opzioni per rendere il nostro viaggio molto più sopportabile. Ed è qui che entra in gioco il personaggio La Plañidera (l'equivalente del Mercante in Resident Evil 4), permettendoci di migliorare il nostro personaggio grazie all'essenza dei nemici sconfitti e scambiando teschi di corvo (un oggetto collezionabile nascosto in tutta la mappa). Inoltre, se troviamo corvi in gabbia e li liberiamo, avremo uno sconto nel negozio di potenziamenti armi, dove, a un prezzo modesto, potremo potenziare tutto, dal coltello (essenziale per bloccare e parare) alla capacità massima delle sirighe, e ovviamente i danni, limiti di munizioni e altri parametri delle nostre armi da fuoco.

Tormentosa nasconde molti segreti (e collezionabili!)

Crisol: Theater of Idols è pieno di collezionabili, dai già menzionati Teschi di Corvo, ai corvi da liberare, ai forzieri con la valuta del gioco (Tori d'Argento), progetti e vinili (che non potremo consultare finché non avremo completato il gioco). L'esplorazione diventa un fattore molto importante e quasi cruciale nel gioco, poiché senza potenziamenti il gioco può diventare piuttosto complicato. Tuttavia, il gran numero di collezionabili e la loro importanza nel gioco si riflettono in un design dei livelli molto attento, dove è chiaro che la curiosità del giocatore viene sfruttata. Se consultiamo la mappa di ogni area, vedremo sempre una stanza o un luogo "sospetto" dove c'è sempre qualche tipo di ricompensa, come i medaglioni del crogiolo, che aprono forzieri nascosti in Tormentosa Fiera.

Questa fiera funge da "centro centrale" del gioco, dove passiamo ripetutamente tra i capitoli per avanzare all'area successiva o distrarci con i divertenti mini-giochi sotto forma di attrazioni da luna park. Inoltre, se li completi con successo, riceverai biglietti che potrai scambiare con vari premi come un potenziamento permanente della salute o benzina per attivare l'affilacolti.

In generale, il gioco si basa su questa transizione di "Nuova area - Fair - Nuova area... ", poiché durante tutta la storia ci vengono dati obiettivi molto specifici da proseguire. Ogni nuova area ha nemici diversi, dai più comuni (statue/burattini con armi affilate) agli arcieri, piccoli nemici volanti, un tipo specifico di nemico che appare all'infinito, o nemici pesanti, oltre a varie sezioni dove Dolores appare e dove devi nasconderti e scappare senza fare rumore. Tutta questa azione e tensione è molto ben bilanciata con una buona dose di enigmi in cui dovremo risolvere tutto, dal tipico problema della scala che sembra preso da "Professor Layton" ad altri enigmi più intricati che richiedono indizi e informazioni ottenute tramite appunti.

Mi è piaciuto molto Crisol; Ha un ritmo piuttosto buono, con un buon equilibrio tra azione, tensione e enigmi. La storia è davvero valida e, sebbene tecnicamente mostri le sue radici indie, non commette l'errore di essere troppo ambiziosa o di spingersi troppo oltre inutilmente. Racconta la storia che vuole raccontare e la fa molto bene. Mi ci sono volute circa 14 ore per completare la campagna, e non mi è sembrato né troppo breve né troppo lungo; Ho davvero apprezzato il viaggio e l'esito della storia.

Durante la mia partita, ho incontrato alcuni glitch che mi hanno impedito di risolvere un enigma anche se la risposta era corretta, e a un altro punto il controller non ha smesso di rimbombare finché non ho riavviato il gioco, ma nel complesso le prestazioni del gioco sono piuttosto buone. Vale anche la pena menzionare che, sebbene il gioco abbia diverse armi tra cui scegliere, come un fucile a pompa, una mitraglietta o un fucile da cecchino, alla fine, con la nostra fidata pistola possiamo affrontare tutti i nemici senza troppi problemi. Le battaglie contro i boss sono piuttosto scarse, ma aggiungono un po' più di profondità all'azione del gioco, e se sei come me e devi giocarci "in fretta" per recensirlo, ci sono alcune sezioni che possono diventare prevedibili e ripetitive.

Tuttavia, con un prezzo così accessibile (€17,49), opzioni di rigiocabilità con diversi livelli di difficoltà, collezionabili e obiettivi impegnativi (come completare il gioco in meno di tre ore), non posso fare a meno di consigliare Crisol. È un gioco che reimmagina la storia e il folklore spagnolo, ricordandotelo costantemente con i nomi dei personaggi e le informazioni visive, oltre che con l'estetica e il design sonoro, ma in termini di gameplay, non importa da dove vieni, perché troverete un titolo d'azione in prima persona che vale davvero la pena considerare, con alcune ispirazioni che vi faranno sentire come se stesse giocando qualcosa che vi piace. ma nuovo.

Crisol: Theater of Idols esce oggi su PC, PS5 e Xbox Series X/S, magari in futuro ci sarà una versione per Nintendo Switch 2...