Cristiano Ronaldo conferma che questa sarà la sua ultima Coppa del Mondo, poche ore prima di una possibile eliminazione

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Spagna e Portogallo si affrontano stasera agli ottavi di finale dei Mondiali, e potrebbe essere l'ultima partita di Cristiano Ronaldo ai Mondiali, dopo essere stato l'unico insieme a Messi a partecipare a sei Mondiali dal 2006, e l'unico a segnare in tutti e sei. "Penso, nonostante alcune opinioni, di non farlo male, ho già segnato tre gol. Altri hanno segnato di più, perché sono molto bravi, ma penso che non sia nemmeno io così male", ha detto nella conferenza stampa prima della partita.

Ronaldo, 41 anni, ha confermato che questa sarà la sua ultima Coppa del Mondo alla fine della conferenza stampa (mi godrò al massimo quella che sarà la mia ultima Coppa del Mondo, spero che domani non sia la mia ultima partita), aggiungendo che si dimetterà "quando vorrò io, non quando gli altri vorranno che lo faccia". riferendosi ai giornalisti che lo criticano, e che se torna a casa, andrà con la coscienza pulita, "al 1000%".

"Gioco per passione, perché amo giocare a calcio. Qualunque cosa accada, sarò felice. Non posso mettermi pressione, arrivare alla fine della mia carriera e pensare di avere l'obbligo di vincere".