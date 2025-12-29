Cristiano Ronaldo conferma l'impegno a raggiungere i 1.000 gol prima di ritirarsi

HQ

Cristiano Ronaldo ha vissuto un weekend movimentato, segnando una doppietta in una partita della Saudi Pro League per l'Al Nassr sabato, e ha ricevuto il premio come miglior giocatore mediorientale ai Globe Soccer Awards. Quando ha scelto il premio, ha confermato di essere ancora motivato e di lavorare per raggiungere il suo obiettivo di segnare 1.000 gol.

Dopo i due gol segnati sabato, ora ha segnato 956 gol (contati come gol "ufficiali") per club e nazionali nella sua carriera. Gli mancano solo 44 gol dal traguardo, e potrebbe farlo nei prossimi due anni, avendo segnato 40 nel 2025. Ora ha segnato più di 40 gol in 14 diversi anni solare durante la sua carriera (il suo record è di 63 gol per Portogallo e Real Madrid nel 2013).

"La mia passione è alta e voglio continuare. Non importa dove gioco, sia in Medio Oriente che in Europa. Mi è sempre divertito a giocare a calcio e voglio continuare", ha detto Ronaldo. "Raggiungerò sicuramente il numero (1000 goal), se non nessun infortunio."

Ronaldo compirà 41 anni il prossimo febbraio, ma ha un contratto con l'Al Nassr fino al 2027 e giocherà la Coppa del Mondo la prossima estate. Ha riflettuto sul suo ritiro recentemente in un'intervista con Piers Morgan, ammettendo che "non gli restano molti anni da giocare".