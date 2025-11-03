Cristiano Ronaldo dice che Messi non è migliore di lui, "Non voglio essere umile"

HQ

Cristiano Ronaldo ha detto che "Messi non è migliore di lui" e che le notizie secondo cui è diventato il primo miliardario del calcio la scorsa settimana non erano vere, perché è stato "così tanti anni fa". Questi sono alcuni frammenti dell'intervista di Piers Morgan a Cristiano Ronaldo, definita "l'intervista più personale della sua vita", che uscirà domani, martedì, alle 15:00 CET sul canale Piers Morgan Uncensored.

Sono stati rilasciati due teaser dell'intervista, in cui Morgan chiede a Ronaldo dei commenti fatti di recente dal suo ex compagno di squadra del Manchester United Wayne Rooney, in cui l'inglese ha detto che "Messi è meglio di Cristiano". La star portoghese ha detto "nessun problema, non sono d'accordo, non voglio essere umile" (nel teaser pesantemente modificato).

Rooney ha fatto questi commenti lo scorso settembre, dove ha anche elogiato Ronaldo, dicendo che è un "genio assoluto" e "Non credo che la gente si renda conto di quanto io e lui fossimo vicini. Ronaldo è un killer e la gente pensa che perché ho detto che Messi è migliore di Ronaldo, non mi piace e non parlo male di lui."

L'intervista con Piers Morgan parlerà anche della sua vita personale, compresa la sua proposta a Georgina, un messaggio che ha scritto a Donald Trump dicendo "pregate per la pace" e perché non ha partecipato al funerale di Diogo Jota.

All'inizio di quest'anno, in un'altra intervista ha detto che "pensa di essere il miglior calciatore della storia". "Onestamente, non ho visto nessuno migliore di me."

A 40 anni, Ronaldo ha ancora un contratto fino al 2027 con il suo club Al Nassr in Arabia Saudita, dove non ha ancora vinto un trofeo importante, e giocherà la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate.