Cristiano Ronaldo diventa il primo miliardario del calcio, secondo Bloomberg

Cristiano Ronaldo, che è regolarmente in cima alla lista di Forbes degli atleti più pagati al mondo, ha infranto un nuovo soffitto di cristallo diventando il primo calciatore miliardario, secondo un rapporto di Bloomberg Billionaires Index, valutando il patrimonio netto dell'attaccante portoghese a $ 1,4 miliardi.

Secondo il rapporto, Ronaldo ha guadagnato più di $ 550 milioni di stipendio tra il 2002 e il 2023. Il suo trasferimento all'Al-Nassr nel 2023 è arrivato con lo stipendio più alto di sempre per un calciatore, circa 200 milioni di dollari all'anno più bonus.

Ma il 40enne ha accordi redditizi con marchi, come Nike, che gli fa guadagnare 18 milioni di dollari all'anno, e altri marchi di lusso come Armani o Castrol, che iniettano circa 175 milioni di dollari nella sua fortuna.

Proprio ieri, Ronaldo ha ricevuto un premio in Portogallo dove ha accennato al suo prossimo ritiro dal calcio. Tuttavia, è ancora in posa per giocare la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate (20 anni dopo la sua prima apparizione in Coppa del Mondo) e ha un contratto con l'Al-Hilal fino al 2027.