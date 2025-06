Cristiano Ronaldo firma il prolungamento del contratto con Al Nassr fino al 2027, avrà 42 anni per allora

HQ

Un mese fa, Cristiano Ronaldo ha postato che "il capitolo è finito", indicando apparentemente che il suo tempo ad Al-Nassr era giunto al termine. La stella portoghese ha trascorso due anni nella squadra della Saudi Pro League, portando più attenzione che mai su un campionato che sta attirando sempre più giocatori veterani dai migliori campionati europei che scelgono di concludere lì la loro carriera.

Molti discutono su quale sia il migliore e il più competitivo, la Saudi Pro League di Ronaldo o la MLS di Messi. In realtà, per alcuni giocatori funziona effettivamente come un cimitero di elefanti, e sembra ormai sicuro che Ronald finirà lì la sua carriera: contrariamente a quanto riportato il mese scorso, è stato confermato che Ronaldo ha firmato un nuovo contratto, che scade nel 2027.

La squadra saudita lo ha ufficializzato oggi: un prolungamento del contratto per due anni, fino a giugno 2027. Non è un segreto che Ronaldo, 40 anni, voglia rimanere in forma per giocare la Coppa del Mondo 2026, quindi il fatto che rimanga per almeno altri anni dopo è un segno di impegno per la squadra... Questo lo ha reso l'atleta più pagato al mondo per due anni di fila.

Cristiano Ronaldo deve ancora vincere il campionato saudita

Nonostante alcuni piccoli successi, l'Al-Nassr non ha vinto la Saudi Pro League con Ronaldo come giocatore. Quest'anno hanno perso con notevole distanza contro l'Al-Ittihad, dove gioca Karim Benzema.

Un'altra teoria dei fan è che il sogno di Ronaldo sia quello di giocare un giorno al fianco di suo figlio, Cristiano Ronaldo Jr., che al momento ha 14 anni, ma ha già fatto il suo debutto con la squadra portoghese U15.