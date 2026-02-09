Cristiano Ronaldo interrompe lo sciopero contro il Fondo Pubblico di Investimento Saudita

HQ

Cristiano Ronaldo ha deciso di porre fine al suo sciopero nella Pro League saudita e parteciperà alla prossima partita di campionato sabato 14 febbraio contro l'Al Fateh, secondo quanto riportato da ESPN. Non è chiaro se tornerà per la partita degli ottavi di finale contro l'Arkadag nella AFC Cup mercoledì.

Nel suo sciopero, Ronaldo ha saltato due partite (entrambe terminate con vittoria) per protestare contro il Fondo Pubblico di Investimento, ritenendo che il fondo pubblico del regno dell'Arabia Saudita stesse investendo meno denaro nell'Al Nassr rispetto agli altri tre club calcistici anch'essi di proprietà di PIF, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli, che nonostante la proprietà condivisa sono i principali rivali della lega.

La Saudi Pro League ha confutato le affermazioni di Ronaldo, arrivando a dire che "nessun individuo - per quanto significativo - prende decisioni oltre il proprio club".

Ma secondo ESPN, Ronaldo ha visto le sue principali richieste soddisfatte dal PIF e tornerà in campo. Tra questi vi erano il PIF che pagava gli stipendi in ritardo ad Al Nassr e ripristinava l'autonomia manageriale.

La scorsa settimana, l'ex stella del Real Madrid Karim Benzema è passato dall'Al Ittihad all'Al Hilal, segnando una tripletta nella sua prima partita. A metà stagione, Al Hilal guida la Saudi Pro League con 50 punti, seguito da Al Nassr con 49 punti e Al Ahli con 47 punti.