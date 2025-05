Cristiano Ronaldo Jr. convocato per la prima volta per la squadra portoghese Under 15 Cristiano Ronaldo Jr. giocherà per la prima volta per la squadra portoghese (Under 15).

HQ Cristiano Ronaldo Júnior, 14 anni, il figlio maggiore della stella portoghese, è stato convocato per la prima volta nella squadra portoghese U15. Prenderà parte al Torneo Internazionale Vlatko Markovic in Croazia, giocando contro Inghilterra, Giappone e Grecia, la sua prima convocazione per la squadra portoghese Under 15. Cristiano Ronaldo Jr. segue le orme di suo padre, che ha anche fatto il suo debutto con il Portogallo nella squadra Under 15 nel 2001, scalando tutti i livelli delle squadre giovanili, facendo infine il suo debutto in prima squadra a 18 anni nel 2003. Ha continuato a collezionare 219 presenze in nazionale maggiore, segnando finora 136 gol, entrambi record mondiali. Cristiano Ronaldo Jr. (questo il suo nome completo) attualmente gioca nelle giovanili di Al-Nassr, in Arabia Saudita, dopo aver giocato in precedenza per le accademie di Juventus e Manchester United. Cristiano Ronaldo, che ha compiuto 40 anni a febbraio, ha espresso un po' di tempo il suo desiderio di giocare un giorno a football professionistico con suo figlio, qualcosa che pochissimi atleti possono realizzare (LeBron James lo ha fatto all'inizio di questa stagione con i Los Angeles Lakers). Il suo prossimo obiettivo, tuttavia, è raggiungere la sua sesta presenza in Coppa del Mondo nel 2026, mantenendosi in forma continuando a giocare con Al Nassr per almeno un altro anno, con un accordo apparentemente vicino alla realizzazione. @Portugal on Instagram