Cristiano Ronaldo Jr. convocato per la prima volta per la squadra U16 del Portogallo

Mesi dopo essere stato convocato per la Nazionale portoghese U15 (dove ha finito segnando due gol nella finale di un torneo giovanile in Croazia), Cristiano Ronaldo Jr., il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo, è stato convocato nella Seleçao U16, la nazionale under 16, nell'ambito di un torneo amichevole in Turchia a ottobre e novembre.

Cristiano dos Santos, 15 anni, attualmente gioca per la squadra giovanile di Al-Nassr, insieme a suo padre, che una volta ha parlato del suo sogno di giocare un giorno nella stessa squadra con suo figlio, imitando ciò che LeBron James ha fatto con suo figlio Bronny James in NBA l'anno scorso.

Anche Cristiano Ronaldo Sr. ha fatto il suo debutto con il Portogallo nella squadra Under 15 nel 2001, scalando tutti i livelli delle squadre giovanili e facendo il suo debutto in prima squadra all'età di 18 anni. Ora ha collezionato 225 presenze con la nazionale, segnando 143 gol con il Portogallo, inclusa una recente doppietta nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.