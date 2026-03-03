Cristiano Ronaldo lascia l'Arabia Saudita per Madrid mentre droni iraniani colpiscono l'ambasciata americana a Riyadh

HQ

Il conflitto in Medio Oriente ha causato la sospensione delle principali competizioni sportive in paesi come il Qatar. L'Arabia Saudita non ha ancora sospeso le competizioni calcistiche, almeno non ancora, ma è stato riportato (riportato su Flightradar24) che Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il paese e ha preso il suo jet privato per Madrid lunedì sera.

Poco dopo il suo viaggio, la capitale saudita Riyadh è stata colpita martedì mattina da droni iraniani, prendendo di mira l'ambasciata USA. Non sono state segnalate vittime o feriti, ma il conflitto non mostra segni di fermarsi e l'Arabia Saudita e le sue basi militari americane potrebbero essere bersaglio di ulteriori attacchi iraniani.

Sebbene la Saudi Pro League non sia stata posticipata, le competizioni AFC sono state posticipate, inclusa la AFC Champions League Two o AFC Cup, dove l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo era programmata questa settimana. Al-Nassr, attuali leader della Saudi Pro League, giocherà la prossima partita sabato, ma attualmente Ronaldo è a Madrid, presumibilmente portando la sua famiglia in un luogo più sicuro.

