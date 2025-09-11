Cristiano Ronaldo nominato "migliore di tutti i tempi" ai premi della Liga Portugal

HQ

Cristiano Ronaldo sta ancora segnando gol a 40 anni e punta a prendere parte alla Coppa del Mondo la prossima estate, il che lo renderebbe il giocatore con il maggior numero di presenze in Coppa del Mondo nella storia (tutte le coppe dal 2006)... a meno che Messi non decida di andare. Più di recente, l'attaccante portoghese ha eguagliato il record di Carlos Ruiz per il maggior numero di gol nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, 39, aiutando il Portogallo a vincere contro l'Ungheria.

Anche se Ronaldo apparentemente concluderà la sua carriera in Arabia Saudita, il suo "ultimo ballo" potrebbe essere con il Portogallo ai Mondiali. Ha iniziato la sua carriera calcistica allo Sporting CP tra il 2002 e il 2003 e non è mai tornato nel campionato portoghese, giocando per Manchester United, Real Madrid e Juventus prima di passare all'Al-Nassr. Nonostante la sua età, il suo contratto con Al Nassr si estende fino al 2027.

Tuttavia, la Liga Portugal ha deciso di nominarlo "O Melhor de Sempre ", il miglior giocatore di tutti i tempi, alla terza edizione dei Liga Portugal Awards. "Ha segnato un'epoca e lascerà un segno indelebile nel calcio mondiale", ha detto il campionato portoghese, sottolineando "la sua etica del lavoro, la competitività e la risolutezza nei momenti cruciali".

"Come potete immaginare, è un grande onore per me vincere qualcosa per il mio paese. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato nel corso della mia carriera a vincere questo meraviglioso trofeo. Voglio anche ringraziare tutti gli allenatori e tutti coloro che mi hanno aiutato in questo viaggio per essere sempre migliore. Quindi, grazie mille a tutti e buon divertimento", ha detto Cristiano Ronaldo.