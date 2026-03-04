Cristiano Ronaldo non ha lasciato l'Arabia Saudita, ma subisce un infortunio al tendine del ginocchio

HQ

Contrariamente alle prime voci, Cristiano Ronaldo non ha lasciato l'Arabia Saudita. Inizialmente si pensava che Ronaldo avesse lasciato il paese con il suo jet privato a causa del conflitto in Medio Oriente tra Iran e Israele, che colpì l'Arabia Saudita quando l'ambasciata statunitense fu attaccata a Riyadh martedì mattina. Tuttavia, l'AS ha confermato che Ronaldo rimane a Riyadh, dove si sta riprendendo da un infortunio al tendine del ginocchio.

A differenza di altri paesi come il Qatar, che ha cancellato tutte le partite di calcio fino a nuovo avviso, la Saudi Pro League non si è fermata a causa del conflitto. La Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) ha messo in pausa le competizioni continentali come la AFC Champions League o la seconda divisione della AFC Cup, in cui la squadra di Ronaldo, l'Al-Nassr, gioca in questa stagione.

Secondo l'AS, la pausa della Coppa AFC e la possibile pausa della Pro League saudita significano che Cristiano Ronaldo potrebbe non arrivare alla Coppa del Mondo 2026 nella sua migliore forma fisica. Tuttavia, la Saudi Pro League, attualmente alla 25ª giornata su 34, non si è fermata, e Al-Nassr, in testa alla classifica con due punti di vantaggio su Al-Ahli e tre su Al-Hilal, è programmata per giocare sabato, anche se Ronaldo non sarà in squadra a causa dell'infortunio al ginocchio.