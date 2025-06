Cristiano Ronaldo partecipa alla Coppa del Mondo di Esports come ambasciatore globale

HQ

Tra circa un mese, il Esports World Cup tornerà e prenderà il via, presentando circa otto settimane di competizione che coprono oltre 20 titoli e con oltre 70 milioni di dollari in offerta. Inutile dire che per le organizzazioni di eSport, i giocatori professionisti e i fan, ci sarà molto di cui essere entusiasti.

Chiaramente il fascino di questa enorme competizione ha ora attirato l'interesse di un'altra leggenda dello sport immensamente popolare, poiché Cristiano Ronaldo si unisce al festival come uno dei suoi ambasciatori globali.

Per quanto riguarda ciò che l'EWC spera di ottenere da questa nomina, nel post di annuncio, ci viene detto che questo "segna una pietra miliare per la Coppa del Mondo di Esports e segnala la continua ascesa del gioco competitivo come sport globale".

Possiamo aspettarci che Ronaldo abbia un ruolo più significativo all'evento quest'anno rispetto al passato, incluso vederlo "protagonista della campagna globale del torneo che precede e durante le sette settimane di competizione e festival a Riyadh".

Parlando dell'assunzione di questo ruolo di ambasciatore, Ronaldo ha dichiarato: "Lo sport è in continua evoluzione e gli eSport sono un'altra frontiera. L'impegno, la spinta, il talento e l'intensità che ho potuto vedere negli atleti di eSport non sono diversi da quelli che ho sperimentato in campo. Sono orgoglioso di essere al fianco di questi concorrenti e di far parte di un evento globale che sta ispirando una nuova generazione".

I primi eventi per il CAE quest'anno si svolgeranno a partire dall'8 luglio e l'ultimo è stato riservato per il 24 agosto, con un mega Counter-Strike 2 evento che chiuderà il festival.