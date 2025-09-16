Cristin Milioti non apparirà in The Batman - Part II

HQ

Quasi esattamente un anno fa, il primo episodio di The Penguin ha debuttato su HBO Max. Il ritratto di Colin Farrell del vecchio spauracchio si è rivelato essere uno psicopatico a sangue freddo senza inibizioni di sorta. Gli ascolti e gli spettatori sono stati alle stelle, e l'altro giorno la serie ha vinto non meno di otto Emmy.

Uno di questi, Miglior attrice protagonista in una serie limitata o antologica o in un film, è andato a Cristin Milioti, che è stata enormemente elogiata per la sua interpretazione di Sofia "Falcone" Gigante. E detto questo, non sorprende che le persone sperassero di vederla di più nel prossimo The Batman - Part II. Ma... Questo non accadrà.

Durante gli Emmy Awards, MTV (via Instagram) ha avuto l'opportunità di intervistare il produttore esecutivo Matt Reeves, che ha dato alcune notizie deludenti. Milioti non apparirà affatto, semplicemente perché erano troppo avanti nella produzione del film per apportare modifiche dopo il suo successo:

"Cristin non è in questo. Ma questo perché eravamo così immersi nella sceneggiatura quando eravamo nello show, quindi. Ma vedremo. Voglio dire, penso che sia incredibile. Quello che ha fatto nello show è semplicemente sorprendente".

Detto questo, non è impossibile che si presenti in altri contesti, e Reeves dice che sarebbe "davvero eccitante fare qualcosa con lei". Speriamo di sì, o voi cosa ne pensate?