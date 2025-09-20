Cristoforo Colombo commenta un sequel di The Thursday Murder Club

HQ

Alla fine di agosto, Netflix ha presentato in anteprima un nuovo film basato sui libri dell'autore Richard Osman. Questo è stato un adattamento costellato di star di The Thursday Murder Club, un film che seguiva un gruppo di pensionati che si sono uniti per risolvere un caso irrisolto. Non si sa ancora se questo sia stato un successo sufficiente per giustificare un sequel, ma ci sono diversi libri aggiuntivi da cui attingere, il che significa che un seguito non è fuori questione.

Questo è qualcosa che il regista Christopher Columbus ha commentato in una recente intervista con Collider, dove spiega di aver già studiato gli altri libri della serie per scolpire meglio i suoi personaggi cinematografici, sperando anche di utilizzare un sequel come un modo per rispondere al grande punto di discussione di come il film si differenzia dai libri, vale a dire l'arresto alla fine del film.

Attenzione, poiché i commenti di Colombo si dirigono verso il territorio degli spoiler per il film.

"Sono stato in grado di dare a Joyce, o sono stato in grado di dare a Celia [Imrie] e Helen, e Pierce [Brosnan] e Sir Ben [Kingsley] pagine di dialoghi o descrizioni dei personaggi che erano essenziali per il loro personaggio. Così potevano leggerli e portarli al personaggio. Quindi, anche se era una cosa inconscia, sapevano dove si trovava il loro personaggio, da dove provenivano le origini di quei personaggi nel libro. Quindi tutto ciò che è stato fatto nel primo film è davvero una preparazione per i film successivi a venire".

Colombo continua con un esempio: "Bogdan viene arrestato alla fine del primo film. E nel libro, non viene arrestato. È solo Elizabeth che scopre cosa ha fatto Bogdan in termini di Tony Curran, e lo lascia andare. Beh, per quanto riguarda il film, tutti pensavamo che sarebbe stato un po' più interessante, forse soddisfacente, se Bogdan fosse stato arrestato. Alcune persone che hanno letto il libro, una minoranza, ma è qualcosa di cui parlerò. Alcune persone che hanno letto il libro erano un po' preoccupate per il fatto che Bogdan fosse stato arrestato, e parlavano del fatto, "beh, torna nel secondo e nel terzo libro, ed è un personaggio così essenziale".

"Mai, non è mai stata nostra intenzione tenere Bogdan fuori da quei film. Avrei dovuto concludere il primo film come hanno concluso tutti i grandi film di James Bond del passato con 'Bogdan tornerà in L'uomo che morì due volte'. Quindi, ovviamente, tornerà. Sai, c'è un motivo per cui ha ucciso Tony Curran per legittima difesa, gente... Usa solo un po' di immaginazione e pensa a cosa significhi l'autodifesa. Significa che uscirà di prigione molto rapidamente".

