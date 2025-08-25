Critical Role annuncia il ritorno degli otto membri fondatori per partecipare alla Campagna 4

HQ

Nel caso non l'avessi notato, noi di Gamereactor non siamo solo appassionati di videogiochi, film, serie, gadget e hardware all'avanguardia. Abbiamo anche un piccolo angolo nei nostri cuori per i segmenti dei giochi da tavolo e, naturalmente, per i giochi di ruolo come Dungeons & Dragons. Ecco perché teniamo sempre d'occhio Critical Role e il suo vasto universo.

L'azienda, creatori anche della serie animata The Legend of Vox Machina (e dell'imminente The Mighty Nein), sta preparando il prossimo capitolo del suo percorso imprenditoriale con un sacco di cambiamenti nel suo decimo anniversario, e tutti sono condensati nell'imminente inizio della Campagna 4, diretta da Brennan Lee Mulligan. Ora i massimi dirigenti di CR Travis Willingham, Marisha Ray e Matt Mercer (così come lo stesso Lee Mulligan) hanno dettagliato le novità e le caratteristiche principali di questa Campagna 4.

Per cominciare, la migliore notizia possibile: Gli otto membri fondatori di Critical Role saranno ancora una volta seduti intorno al tavolo da gioco, anche se questa volta Matt Mercer lo farà come giocatore. Hanno anche annunciato che, nonostante abbiano sviluppato il loro gioco di ruolo da tavolo Daggerheart, la Campagna 4 sarà regolata dalle regole ufficiali di Dungeons & Dragons del 2024 ( ovvero la 5a edizione rivista). Il set di regole di Daggerheart sarà ancora presente negli stream di Critical Role per le campagne one-shot e secondarie di piccole dimensioni.

E non solo: oltre ad avere Brennan Lee Mulligan come GM, la classifica crescerà fino ad arrivare ad un totale di 13 membri, così composti:



Laura Bailey



Luis Carazo



Robbie Daymond



Aabriya Iyengar



Taliesin Jaffe



Ashley Johnson



Matteo Mercer



Whitney Moore



Liam O'Brien



Marisha Ray



Sam Riegel



Alex Ward



Travis Willingham



La campagna 4 si svolgerà in un nuovo universo chiamato Aramán, e il team ha anche mostrato alcune informazioni sulla costruzione del mondo della storia e su come saranno impostati i primi episodi della serie, che dovrebbe durare almeno tre anni. Non vogliamo svelare nient'altro nel caso in cui abbiate intenzione di seguirci senza spoiler, ma potete guardare la presentazione completa della Critical Role Campaign 4 qui sotto.