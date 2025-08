Critical Role entra in una nuova era con l'annuncio della Campagna 4

HQ

Come forse saprete, di recente abbiamo parlato dei progetti televisivi di Critical Role, la società nata da un gruppo di doppiatori e doppiatori di Hollywood che interpretano Dungeons & Dragons davanti alla telecamera. La (prima) stagione di The Mighty Nein arriverà il 19 novembre su Prime Video, e sarà seguita dalla quarta (ma non ultima) stagione di The Legend of Vox Machina all'inizio del 2026.

E proprio ora, in occasione del 10° anniversario del suo debutto su YouTube con la Campaign 1 (Vox Machina), il management di CR è salito sul palco di Indianapolis durante un tour del 10° anniversario per fare un grande annuncio: La Campagna 4 inizia il 2 ottobre 2025.

È una pietra miliare importante, perché inaugurerà una nuova era nella CR, in cui i giocatori (e i Dungeon Master) si fanno da parte per far posto a una nuova generazione di giocatori. Quasi sicuramente useranno il loro sistema di gioco Daggerheart rilasciato di recente, sarà ambientato in un mondo completamente nuovo e conosciamo solo il nome di uno dei giocatori finora: Matt Mercer. L'ex direttore di gioco di tutte le principali campagne sta cedendo il timone a Brennan Lee Mulligan , che si è guadagnato una posizione di tale responsabilità.

E hanno già annunciato che hanno intenzione di continuare a raccontare storie intorno a un tavolo con dadi a 20 facce per almeno altri dieci anni.