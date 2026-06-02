Critical Role, sull'esplorazione di altre storie oltre Vox Machina: "Penso che faremmo una versione animata di tutto ciò che abbiamo fatto"

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Domani arriverà finalmente la tanto attesa (e temuta) quarta stagione di The Legend of Vox Machina, la serie animata di Prime Video basata sulla prima campagna di Critical Role. Questo quarto gruppo di episodi segnerà anche l'inizio della fine della serie, poiché è stato confermato che la quinta stagione chiuderà anche la storia del loro gruppo di avventurieri di D&D.

Tuttavia, ciò non significa che non ci saranno più storie create da Matt Mercer e dal suo tabellone di giocatori, composto da Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Sam Riegel, Travis Willingham, Laura Bailey e Marisha Ray. Abbiamo già visto l'inizio di una nuova avventura con la prima stagione di The Mighty Nein, ma ci sono molte altre storie in arrivo con Critical Role. C'è spazio per nuove storie? Per chiarire eventuali dubbi, recentemente abbiamo avuto l'opportunità di intervistare il cast di Critical Role — un'intervista che potete guardare qui sotto — e porre loro la domanda.

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Quando abbiamo chiesto al cast se avrebbero osato affrontare storie secondarie risolte più tardi in one-shot (come il salvataggio di Grog) in futuri adattamenti, il CEO e attore di Critical Role Travis Willingham ha lasciato la porta aperta all'idea:

"Se dipendesse da noi, credo che faremmo una versione animata di ogni singola cosa che abbiamo mai fatto. Siamo anche grandi fan degli anime. Possiamo animare questo. Quindi, se potessimo fare qualche OVA o qualche videoclip musicale animato. Oh mio Dio, sì. Sì, al 100%."

"Al momento nessun piano, ma non si sa mai."

Restate sintonizzati per la nostra copertura speciale della prima della quarta stagione The Legend of Vox Machina su Prime Video, poiché oltre al cast principale della serie, abbiamo avuto anche l'opportunità di parlare con Wayne Brady, che doppia il nuovo membro dei Vox Machina, Taryon Darrington.