Croakwood porterà la costruzione rilassante della città su PC questo inverno

Hai mai voluto costruire una cittadina accogliente per rane di ogni tipo? Se così fosse, Croakwood di Texel Raptor potrebbe valere la pena di essere tenuto d'occhio, soprattutto visto che è appena stato rivelato che il gioco è piuttosto vicino all'arrivo.

Come menzionato nel Wholesome Games Showcase, Croakwood sarà lanciato su PC in un momento invernale. Non ci sono ancora una data precisa da segnalare, il che significa che potrebbe essere la fine del 2026 o l'inizio del 2027, ma una cosa è certa: il titolo Early Access aprirà le sue porte prima possibile.

Per chi è curioso di sapere di cosa si tratta Croakwood, il progetto riguarda la costruzione di una cittadina accogliente per rane fin dall'inizio, esplorando una foresta misteriosa e incontrando personaggi eccentrici lungo il percorso.

Guarda alcune immagini di Croakwood qui sotto.