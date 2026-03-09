Croazia per reintegrare il servizio militare obbligatorio dopo 17 anni
Il primo gruppo di 800 reclute inizierà l'addestramento man mano che crescono le preoccupazioni di sicurezza in Europa.
La Croazia reintrodurrà il servizio militare obbligatorio per la prima volta in 17 anni, con 800 reclute che inizieranno l'addestramento base la prossima settimana. Il programma segue le modifiche alla legge sulla difesa del paese dello scorso anno e riflette sforzi più ampi in Europa per rafforzare la sicurezza in un contesto di crescenti tensioni con la Russia.
Il programma di addestramento di due mesi gestito dalle Forze Armate Croate includerà competenze di sopravvivenza, autodifesa, primo soccorso e operazioni con droni. I coscritti riceveranno un'indennità mensile di circa 1.100 €, crediti per i loro risultati lavorativi e accesso preferenziale a lavori nel settore pubblico.
Con questo cambiamento, la Croazia si unisce ad altri nove membri della NATO che mantengono la coscrizione, tra cui Finlandia, Svezia e Grecia. I funzionari dicono che circa 4.000 reclute saranno chiamate ogni anno come parte del nuovo sistema...