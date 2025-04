HQ

HQ

L'uscita di Super Mario 64 nel 1996 ha rivoluzionato il mondo dei platform. Improvvisamente, il tradizionale platform bidimensionale è diventato un ricordo del passato, poiché uno sviluppatore dopo l'altro ha rilasciato la propria versione dei colorati salti 3D. Quindi, c'era molto da scegliere, ma solo per i giocatori su console.

I giocatori PC, tuttavia, all'inizio sono stati in gran parte lasciati all'oscuro. Anch'io andavo completamente pazzo per la nuova dimensione di Mario, ma essendo un giocatore senza console, potevo solo sperare che qualcosa di simile sarebbe stato rilasciato per i computer. Croc: Legend of the Gobbos, uscito nel 1997, è stato praticamente il primo, e per molto tempo, anche l'unica opzione. Naturalmente, allo stesso tempo, Crystal Dynamics ' Pandemonium! era disponibile per computer, ma era solo un platform bidimensionale travestito da gioco 3D.

I miei punti di nostalgia per Croc sono davvero alti, poiché una volta speravo che il risultato finale sarebbe stato almeno qualcosa sulla falsariga di ciò che Mario offriva. Non lo era, ma il tentativo di Argonaut non è stato terribile. Anche dopo tutti questi anni, Croc ha ancora il suo fascino unico. A proposito, se il personaggio di Croc ti ricorda Yoshi dell'universo di Mario, la somiglianza non è una coincidenza. Croc è stato originariamente creato come un gioco di Yoshi, ma Nintendo non ha ascoltato la visione offerta da Argonaut. Pertanto, il personaggio doveva essere cambiato nella sua forma attuale.

Annuncio pubblicitario:

Croc: Legend of the Gobbos è una combinazione unica di tendenze platform del suo tempo. In pratica, c'erano due tipi di platform: la raccolta di oggetti open-world e i livelli lineari in stile Crash Bandicoot. Croc non rappresenta direttamente nessuno dei due stili. I cinque mondi del gioco sono una configurazione lineare, giocati un livello dopo l'altro, ma i livelli stessi sono fantasiosi, soprattutto dopo le fasi iniziali.

Ci sono sei soffici Gobbo creature nascoste nei livelli, che raccogli per sbloccare livelli segreti e alla fine il vero finale. I Gobbos sono nascosti qua e là, e a volte devi tornare indietro nei livelli per trovarli tutti. L'ultimo Gobbo si trova dietro una porta di diamante in ogni livello, che può essere aperta solo raccogliendo cinque gemme colorate nel livello. Inoltre, il solo passaggio attraverso i livelli a volte richiede l'esplorazione di piste laterali, la raccolta di chiavi e l'apertura di porte. Un percorso lineare che corre dritto non è offerto nei livelli, tranne che all'inizio.

La più grande lamentela del gioco originale erano i rigidi controlli del carro armato, che rendevano dolorosamente difficile un platform preciso in alcuni punti. La rimasterizzazione cambia i controlli in uno stile più tradizionale a ruota libera e, oh mio, quanto migliora l'esperienza! Ora Croc può finalmente rimbalzare da una piattaforma all'altra ad alta velocità. Anche i nuovi controlli sono molto precisi e, d'altra parte, se i vecchi controlli erano ancora la tua passione, i controlli del carro armato sono ancora disponibili tramite il D-pad. Pertanto, puoi letteralmente passare dal vecchio al nuovo controllo al volo.

Annuncio pubblicitario:

D'altra parte, il salto precedentemente relativamente semplice è ora ancora più facile e poiché la progressione è più veloce, la durata del gioco viene mostrata ancora di più. Se alcune caratteristiche degli anni '90 non fossero state corrette per corrispondere a quelle di oggi, i titoli di coda scorrerebbero molto rapidamente. Ma non lo fanno. Ciò è in parte dovuto al fatto che il gioco è davvero brutale in alcuni punti. Croc ha tre vite all'inizio e se queste vite si esauriscono durante il livello, il gioco non riporta il povero coccodrillo a un checkpoint, ma piuttosto all'inizio del livello, dove tutti gli oggetti collezionabili devono essere raccolti di nuovo. In questo modo, si è cercato di prolungare un po' il gioco un tempo corto. Le tre vite menzionate vengono letteralmente sprecate in pochi secondi se il tuo platform non colpisce il punto giusto o se ti imbatti nel vuoto senza accorgertene dopo aver aperto una botola.

Anche se gli aspetti antiquati non sono stati risolti, la rimasterizzazione è per il resto un buon sforzo. L'aspetto è più accurato e chiaro, ma è ancora evidentemente colorato. La grafica può anche essere variata in diversi modi tra il vecchio e il nuovo stile per trovare il risultato finale che fa per te. Anche la colonna sonora del gioco è rimasta invariata e rimarrà nella tua testa per giorni anche dopo averlo giocato.

Per me, Croc: Legend of the Gobbos è stata un'esperienza davvero gioiosa da giocare ancora una volta dopo quasi 30 anni. Nonostante i suoi difetti, il gioco ha presentato una sensazione davvero adorabile e, sebbene sia innegabilmente antiquato nella sua struttura e richieda molta pazienza in alcuni punti, per coloro che hanno giocato al gioco in precedenza, offre un piacevole viaggio nostalgico. E, naturalmente, questo è qualcosa che altri fan dei platform potrebbero finalmente voler provare da soli.