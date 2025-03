Croc: Legend of the Gobbos verrà lanciato ad aprile

HQ

Lo sviluppatore Argonaut Games ha appena annunciato che Croc: Legend of the Gobbos farà il suo arrivo a breve. La versione rimasterizzata dell'amato platform verrà lanciata su PC e console già il mese prossimo, il 2 aprile per l'esattezza, e con questo in mente abbiamo un trailer della data di uscita da guardare a bocca aperta.

In arrivo su PC tramite GOG, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, questa versione del gioco presenta una grafica migliorata, miglioramenti della qualità della vita aggiornati e una raccolta di nuove aggiunte che ci è stato detto " delizieranno sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori".

Offrirà meccaniche di gioco raffinate, un moderno sistema di controllo e telecamera, grafica HD, una Crocipedia completa che funge da museo digitale per il gioco e anche la storia originale, il che significa che puoi aspettarti di dover navigare in livelli meravigliosi, sconfiggere nemici, risolvere enigmi stravaganti e, infine, superare il terribile Baron Dante per salvare la famiglia di Croc.

Parlando di questa versione rimasterizzata, il fondatore di Argonaut Jez San ha dichiarato: "Il nostro team ha lavorato instancabilmente per preservare il fascino e la nostalgia del gioco originale, introducendo miglioramenti moderni che lo rendono ancora più divertente sulle console e sui PC di oggi. Non vediamo l'ora che i giocatori si tuffino nel mondo di Croc e sperimentino di nuovo la magia".

Effettuerai il check-out Croc: Legend of the Gobbos ad aprile?