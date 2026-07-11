Crociera gay negata sia in Turchia che in Egitto

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The Scarlet Lady ha fatto notizia in diversi posti ultimamente. È una nave da crociera gay che doveva attraccare in un porto turco all'inizio di questa settimana, ma gli è stato detto che non era benvenuta a causa di "gruppi noti per comportamenti che non sono in linea con la struttura della nostra società e i nostri valori morali."

Questo spinse l'organizzatore, Atlantis Events, a cercare una nuova destinazione e a impostare la rotta per Alessandria, in Egitto. Ma... la crociera gay non era benvenuta nemmeno lì, e la compagnia ha scritto in una dichiarazione (tramite The Guardian):

"Sappiate che sia le squadre Atlantis che Virgin Voyages hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questa chiamata ad Alessandria. Questa notizia è stata una sorpresa per tutti noi, e siamo delusi quanto te."

Questo è, ovviamente, un grande passo indietro (backback), poiché la gente contava di vivere le potenti attrazioni dell'Egitto, e l'organizzatore esprime rammarico, sottolineando che questo è un segno che i diritti LGBTQ sono attualmente in declino. La nave ora si dirigerà verso Creta, e cosa succederà dopo resta da vedere.