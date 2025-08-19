Crocs collabora con la NFL per una linea di zoccoli ufficiali

HQ

La stagione NFL 2025/26 è tecnicamente iniziata, ma l'effettiva serie principale di partite non prenderà il via fino all'inizio di settembre. Per celebrare l'occasione, la NFL e Crocs si sono unite per annunciare una linea di zoccoli ufficiali che riguardano ciascuna delle varie franchigie.

Per cominciare, tuttavia, ci saranno solo 14 squadre presenti, ma con l'intenzione di espandersi alla lista completa di 32 squadre nel corso della prossima stagione. Ciascuno degli zoccoli è progettato e disegnato per abbinarsi alla tavolozza dei colori della squadra e per presentare cenni a quella squadra, ad esempio con l'opzione Chicago Bears con artigli pelosi che sporgono dalla scarpa, mentre l'alternativa Miami Dolphins ha vere e proprie pinne dorsali.

Ciascuna delle squadre ha anche una lista di opzioni di badge Jibbitz con cui puoi afferrare e personalizzare ulteriormente i tuoi zoccoli, e mentre questo potrebbe sembrare un ottimo modo per mostrare il tuo sostegno alla tua squadra preferita prima dell'inizio della stagione, va notato che queste scarpe sono tutt'altro che economiche, con ciascuno al dettaglio a $ 84,99 (e ulteriori $ 4,99 per i badge con logo).

Anche l'accordo che è stato raggiunto tra la NFL e Crocs è considerato un accordo pluriennale, il che significa che dovremmo aspettarci ulteriori aggiunte a questa gamma negli anni a venire.

Annuncio pubblicitario:

Annuncio pubblicitario: