Crocs e South Park si incrociano per la gamma di calzature

Crocs ha svelato il suo ultimo crossover, poiché il produttore di calzature è pronto a collaborare con South Park per realizzare una serie di scarpe dedicate alla lunga serie comica.

La gamma include un mucchio di opzioni Clog e anche una gamma molto più ampia di badge, e per quanto riguarda cosa aspettarsi, i Clogs includono design su misura dopo Randy Marsh, Towelie, Cartman, Kenny e uno stile South Park più generico, mentre i badge includono Stan, Kenny, Cartman, Kyle, Butters, Randy, Tolkien, Chef, Wendy, e poi due raccolte per i bambini principali e poi anche il Goth Kids.

La collezione sarà in vendita già alla fine di questa settimana, a partire dal 12 settembre, e il Clogs costerà ai potenziali acquirenti £/€69,99 ciascuno, mentre i singoli badge vengono venduti a £/€5,99 e le confezioni da cinque a £/€18,99.

Quali South Park Clog stai aggiungendo alla tua collezione?

