Crocs ha annunciato una nuova collaborazione per videogiochi

Questa volta, avremo zoccoli neri eleganti per Xbox che possono essere arricchiti con ciondoli Jibbitz basati su pulsanti, levette e giochi Xbox.

Crocs continua le sue collaborazioni incentrate sui suoi zoccoli di plastica spesso criticati ma estremamente confortevoli. Questa volta, non si tratta di un personaggio o di un marchio particolarmente rilevante, ma piuttosto di una console che celebrerà il suo 25° anniversario nel 2026: Xbox.

Le scarpe vengono rilasciate oggi, 25 novembre, ma al momento della stesura sono disponibili solo per il preordino. È un modello nero, chiaramente ispirato ai controller Xbox Series S/X - completo di decorazioni Jibbitz progettate come pulsanti, pad direzionali e stick analogici. Per rendere le cose ancora migliori, ci sono altri cinque design disponibili per l'acquisto separato, tra cui i motivi Master Chief e Sea of Thieves. Le scarpe sono descritte come segue:

"La collezione Xbox ha appena pubblicato uno stile esclusivo di Classic Clog progettato pensando ai giocatori. Giocatore a sinistra o a destra, ogni scarpa reinventa l'iconico controller Xbox con pulsanti fissi e joystick, perfetto per la cooperativa sul divano. Carica di gioco, queste scarpe Crocs sono fatte per rilassarsi."

Il Natale sta arrivando, e ovviamente meritate queste bellezze e i fascini aggiuntivi di Jibbitz. Puoi registrare il tuo interesse e leggere di più qui, oltre a dare un'occhiata agli accessori Jibbitz qui.

