Crocs ha annunciato una nuova collaborazione per videogiochi

Crocs continua le sue collaborazioni incentrate sui suoi zoccoli di plastica spesso criticati ma estremamente confortevoli. Questa volta, non si tratta di un personaggio o di un marchio particolarmente rilevante, ma piuttosto di una console che celebrerà il suo 25° anniversario nel 2026: Xbox.

Le scarpe vengono rilasciate oggi, 25 novembre, ma al momento della stesura sono disponibili solo per il preordino. È un modello nero, chiaramente ispirato ai controller Xbox Series S/X - completo di decorazioni Jibbitz progettate come pulsanti, pad direzionali e stick analogici. Per rendere le cose ancora migliori, ci sono altri cinque design disponibili per l'acquisto separato, tra cui i motivi Master Chief e Sea of Thieves. Le scarpe sono descritte come segue:

"La collezione Xbox ha appena pubblicato uno stile esclusivo di Classic Clog progettato pensando ai giocatori. Giocatore a sinistra o a destra, ogni scarpa reinventa l'iconico controller Xbox con pulsanti fissi e joystick, perfetto per la cooperativa sul divano. Carica di gioco, queste scarpe Crocs sono fatte per rilassarsi."

Il Natale sta arrivando, e ovviamente meritate queste bellezze e i fascini aggiuntivi di Jibbitz. Puoi registrare il tuo interesse e leggere di più qui, oltre a dare un'occhiata agli accessori Jibbitz qui.