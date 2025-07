Cronaca: Margot Robbie farà un remake di L'attacco della donna di 50 piedi con Tim Burton

Dopo il successo di Barbie, Margot Robbie è stata in gran parte in congedo di maternità ed è stata vista principalmente dietro la macchina da presa in ruoli di produttrice. Ora, però, sta tornando a recitare, e l'affidabile Jeff Sneider scrive che ha qualcosa di veramente eccitante in cantiere.

Afferma che Robbie ha collaborato nientemeno che con Tim Burton (Beetlejuice, Batman, Charlie e la fabbrica di cioccolato, Mercoledì) per recitare nel remake di L'attacco della donna di 50 piedi. Oltre a interpretare la donna gigante nel titolo del film, Robbie ha anche un ruolo di produttore.

L'originale è uscito nel 1958 e parla di una donna che è stata ingrandita dagli alieni e, sebbene non sia stato un grande successo, il film ha raggiunto lo status di cult. La strana premessa si adatta perfettamente a Burton, e Robbie sembra la scelta più ovvia per il ruolo principale di Nancy Fowler Archer (interpretata da Allison Hayes nell'originale).